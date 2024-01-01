В Перми благоустроят ведущую к пороховому заводу улицу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 2024 году в Перми планируется обустройство участка ул. Гальперина, который ведет к Пермскому пороховому заводу. Об этом проинформировала пресс-служба правительства края.

В ходе рабочего заседания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и представители ФКП «Пермский пороховой завод» обсудили планы по дальнейшему развитию значимого для региона предприятия в Кировском районе Перми.

В частности, достигнута договоренность о том, что к концу 2024 года будет проведена реконструкция системы освещения на участке ул. Гальперина (от дома №14 до остановки «Коллективные сады»), в рамках которой установят 85 новых опор освещения. Кроме того, будет завершён ремонт тротуара, который ведёт к заводоуправлению.

Отдельно будет рассмотрен вопрос устройства дополнительных парковочных мест для работников завода.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. В последние годы здесь производили заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО; заряды двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух» ближнего и среднего боя и т. п.; стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса «воздух-поверхность»; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы) и др.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.