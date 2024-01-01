По Пермскому краю прошёлся смерч Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт»

Вблизи деревни Каменка в Суксунском округе Пермского края в результате смерча образовался ветровал (так называют вывал ветром деревьев с отрывом от почвы части или всей корневой системы). Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, смерч прошёл утром 2 августа, а его вероятная интенсивность по шкале Фудзиты была F1 (умеренный торнадо). В таких смерчах скорость ветра может достигать 30 - 50 м/с, они могут валить деревья, переворачивать мобильные строения и сталкивать с дороги автомобили.

В ближайшие дни, пока Прикамье находится в зоне активной циклонической деятельности, а влажность воздуха из-за дождей остаётся высокой, образование новых торнадо не исключено, но все они, вероятно, будут слабыми.

В воскресенье, 4 августа, интенсивные дожди ожидаются на севере, а в понедельник - в центральных районах региона. С 7 августа сильные дожди возобновятся на Южном Урале и возможно на юго-востоке Пермского края.

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