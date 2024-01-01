В Пермском крае ожидаются ливни и крупный град В отдельных районах возможна гроза Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

С 3 августа синоптики прогнозируют в Прикамье ливни и крупный град. Они накроют регион во второй половине дня и вечером. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В связи с этим в ведомстве напоминают жителям региона о безопасности. Нужно быть внимательными и осторожными, не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укреплёнными конструкциями, не парковать там автомобили.

Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются и 4 августа. В отдельных районах прогнозируется туман, а днём гроза.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

В пятницу, 2 августа, Пермь накрыл сильный ливень и гроза. Обильные осадки затруднили движение транспорта по улицам, а в пермяки делились в соцсетях фотографии крупной воронки, которая была похожа на смерч.

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