Утонувшего в Сочи мальчика из Перми похоронят 6 августа Родители привезут его тело из Краснодарского края Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми состоятся похороны утонувшего в Сочи 12-летнего школьника. Об этом изданию «КП-Пермь» рассказала тётя ребёнка.

По словам женщины, 4 августа родители должны вернуться в Пермь с телом погибшего сына, а 6 августа состоятся похороны.

Ранее был объявлен сбор денег на транспортировку тела и похороны. Сейчас сбор закрыт. Семья поблагодарила всех неравнодушных людей за помощь.

«Я и мама мальчика так благодарны всем! Просто не передать словами! На нашу беду откликнулось очень много людей. Спасибо всем за помощь. Сбор средств мы закрываем», — рассказала тётя школьника.

Как ранее писал «Новый компаньон», трагедия произошла вечером 1 августа. Подросток приехал на море в составе детской группы и отдыхал под присмотром воспитателей. Они остановились в Вардане, в 30 км от Сочи.

В момент происшествия на пляже не было дежурных спасателей, и поэтому ребёнка долго не могли найти. Прибывшие на место медики скорой помощи уже не смогли реанимировать мальчика, поскольку прошло много времени.

Как выяснилось позже, мальчика нашёл случайный мужчина. По словам очевидцев, он вытащил тело ребёнка на берег, сидел с ним и рыдал.

Подросток учился в 5-м классе, увлекался техникой и был отзывчивым и общительным мальчиком.

С наступлением лета происшествия на воде с участием детей происходят как в Пермском крае, так и в других российских регионах. Один из последних случаев произошёл 10 июля в Каме, где утонула 8-летняя девочка. Она находилась на берегу вместе с мамой и другими детьми. Трагедия случилась, когда девочка осталась без присмотра.

Согласно статистике ГУ МЧС России по Пермскому краю, с 1 июня по 15 июля этого года в Прикамье случилось уже 22 происшествия на воде. 16 человек утонули, среди них шесть детей.

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