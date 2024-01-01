Зарина Ситдикова В Сочи во время шторма утонул 12-летний мальчик из Перми Он приехал на море в составе детской группы Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Чёрном море во время шторма утонул 12-летний мальчик из Перми. Об этом со ссылкой на публикацию в группе «ЧП Сочи» ВКонтакте сообщает портал «СочиСтрим».

По информации издания, трагедия случилась вечером 1 августа. Подросток приехал на море в составе детской группы и отдыхал под присмотром воспитателей.

В момент происшествия на пляже не было дежурных спасателей, ребёнка долго не могли найти. Прибывшие на место медики скорой помощи уже не могли реанимировать мальчика, поскольку прошло много времени.

В следственных органах пока эту информацию не подтвердили.

Летом происшествия на воде с участием детей происходят и в Пермском крае. Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что 10 июля в Каме утонула 8-летняя девочка. Она находилась на берегу вместе с мамой и другими детьми. Инцидент произошёл, когда девочка осталась без присмотра.

По последним данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, с 1 июня по 15 июля 2024 года в Прикамье произошло 22 происшествия на воде. 16 человек утонули, среди них шесть детей.

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