Елена Синица СК Прикамья проводит проверку из-за гибели 8-летней девочки во время купания Правоохранители опросили свидетелей происшествия, назначена судебная экспертиза Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Следственный комитет начал проверку из-за гибели 8-летней девочки, которая утонула во время купания в Оханске. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой СУ СКР по Пермскому краю.

Всё случилось днём 10 июля. Девочка была на берегу Камы вместе с мамой и детьми. Оставшись без присмотра, она зашла в воду и утонула. Ранее стало известно, что мать ребёнка была в состоянии алкогольного опьянения.

Тело девочки из воды достали очевидцы, она позже скончалась в больнице. Правоохранители опросили свидетелей происшествия, назначена судебная экспертиза.

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