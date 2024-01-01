В Прикамье 8-летняя девочка утонула в Каме Она была без присмотра взрослых и пошла купаться Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Оханске 10 июля на берегу Камы женщина с пятью детьми отдыхала вне оборудованного для купания месте. Подвыпившая мать не заметила, как 8-летняя дочь зашла в воду и начала тонуть. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю

Очевидцы вытащили ребёнка из воды и передали врачам. Однако девочка скончалась в больнице.

В ведомстве в очередной раз советуют не оставлять детей без присмотра и не распивать спиртные напитки у воды.

В этот же день следователи Нытвенского межрайонного следственного отдела начали доследственную проверку по факту гибели ребёнка во время купания.

Они уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебную экспертизу.

В следкоме по региону также обращают внимание взрослых на то, что нельзя оставлять детей одних без присмотра: дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они купаются или играют в непосредственной близости от воды.

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