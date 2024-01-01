В Прикамье под Соликамском в ДТП погибли два человека Водитель «Тойоты» врезался в опору освещения Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В ночь на 3 августа в Соликамском округе произошло смертельное ДТП, в котором погибли водитель и пассажир иномарки. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Прикамья.

По данным ведомства, предварительно установлено,что в 00:15 минут по автодороге «Кунгур-Соликамск» из Березников в Соликамск ехал автомобиль «Тойота Камри». Водитель 1997 г.р. на 309 км трассы не справился с управлением и съехал с дороги влево, врезавшись пору освещения. После столкновения машина загорелась.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир — мужчина 1996 г.р.

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

По факту аварии полиция сейчас проводят проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве обращаются ко всем водителям и напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим.

«Берегите себя и своих близких!», — призывают в полиции.

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