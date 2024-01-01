В Пермском крае установили лимит по добыче охотничьих ресурсов В регионе разрешено убить более 5 тысяч животных Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья ввели квоты на добычу животных на сезон 2024/25. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в конце июля.

«Утвердить прилагаемый лимит добычи видов охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года», — говорится в документе.

В этот период в охотничьих угодьях региона разрешается убить 3770 особей лося, 1176 — бурого медведя, 561 барсука, 94 выдры, а также 110 особей рыси и 45 особей соболя.

В этом сезоне, по сравнению с прошлым, увеличены квоты по всем животным, кроме барсука.

Выдачей разрешений занимается министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Как правило, лимит добычи устанавливается по итогам зимнего маршрутного учёта, а принимаемый документ проходит экологическую экспертизу и общественные обсуждения.

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