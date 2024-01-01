В выходные Прикамье сохранится прохладная погода с дождями Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные дни, 3 и 4 августа, в Пермском крае сохранится прохладная погода с дождями и грозами, возможны прояснения, а в утренние часы не исключены туманы.

По ночам вероятны небольшие дожди, в дневное время не исключены ливни, в отдельных районах с грозами.

Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днём юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночами в Пермском ожидается на уровне +10…+15°, в Перми около +14°С, днём столбики термометров будут подниматься до +19…+23°С, в Перми ожидается +20…+22°С.

Ранее «Новый компаньон» писал, что вечером 2 августа Пермь пережила сильный ливень, который привёл к затоплению ряда городских улиц, вода проникала даже в салоны автобусов, в некоторых районах мощных из-за порывов ветра упали деревья.

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