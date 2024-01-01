Ливень в Перми затопил улицы, салоны автобусов и повалил деревья Зона интенсивных осадков прошла через город узкой полосой Поделиться Твитнуть

салон автобуса заливает вода / фото: ЧП Пермь

Вечером 2 августа Пермь пережила сильный ливень, который привёл к затоплению салонов автобусов на нескольких маршрутах. Пользователи социальных сетей сообщают об инцидентах, выкладывая видео, на которых видно, как вода заливает автобусные салоны. В одном из роликов можно увидеть, как поток поступает внутрь через решётку радиатора.

Многие жители города в соцсетях поделились впечатлениями о сильном дожде. Некоторые говорят, что подобной интенсивности осадки в этом году ещё не наблюдались. Автомобилисты сообщают, что вынуждены были останавливаться из-за плохой видимости. Улицы в низинах оказались затоплены.

затоплены улицы / фото: ЧП Пермь

Также поступают сообщения о поваленных деревьях, в том числе на пр. Декабристов, улицах Героев Хасана и Клары Цеткин.

повалило дерево на ул. Клары Цеткин / фото: ЧП Пермь

Как пояснили в ГИС-Центре ПГНИУ, зона наиболее интенсивных осадков проходила в Перми этим вечером от Паркового до «Мотовилихинских заводов» и имела ширину не более 4 км, поэтому сильный дождь наблюдался не во всех районах.

Ранее сообщалось, что по данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», во второй половине дня и вечером 2 августа местами по Пермскому краю ожидались очень сильные дожди, ливни и крупный град. Правда, где именно ждать разгула стихии, не уточнялось.

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