Обвиняемую в убийстве 9-летнего сына пермячку отправили на экспертизу Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

34-летняя Ирина Шатова, подозреваемая в убийстве своего 9-летнего сына, будет подвергнута комплексной психолого-психиатрической экспертизе. Об этом сообщает Properm.ru. В настоящее время Шатова находится в СИЗО-5 в Перми.

Как указывает издание, точная дата экспертизы пока не определена. Вероятнее всего, обследование пройдёт в ФГБУ «Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» в Москве.

Напомним, тело 9-летнего мальчика с явными признаками насильственной смерти, включая колото-резаные ранения и асфиксию, было найдено 12 июля на одной из мусорных свалок Перми. Следственным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Полиция по записям с камер видеонаблюдения определила личность подозреваемой, ей оказалась мать убитого Ирина Шатова. На камерах, в частности, видно, как она везёт чемодан, в котором позже нашли труп ребёнка, к мусорным контейнерам и оставляет его там.

После ареста Шатова изначально отрицала свою вину, но затем полностью её признала. По словам Шатовой, она хотела убить и себя, но не смогла этого сделать.

Ранее «Новый компаньон» писал о предполагаемых мотивах преступления.

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