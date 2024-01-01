В начале августа в пермском микрорайоне Крохалева изменится движение автобусов Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта администрации Перми проинформировал о временных изменениях в маршрутах общественного транспорта в микрорайоне Крохалева. Корректировки касаются автобусных маршрутов №8, 45, 56, 62, 71 и 4т и связаны с работами на коммунальных сетях на пересечении улиц Солдатова и Яблочкова. Период проведения работ — с 00:00 3 августа до 05:00 10 августа.

Автобусы №8, 45, 56, 62 и 4т, направляющиеся в м/р Крохалева, будут завершать свой маршрут на остановке «Ул. Муромская». Что касается маршрута №71, он будет следовать в объезд, используя ул. Яблочкова вместо ул. Солдатова. Пассажиров просят проявлять внимательность.

Ранее в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» сообщили, что с 3 по 11 августа движение всех типов транспорта будет приостановлено на ул. Солдатова (на участке от ул. Яблочкова до ул. Уфимской). Ограничения вводятся из-за строительных работ на тепловых сетях с целью повышения безопасности дорожного движения.

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