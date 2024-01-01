На неделю закрывается движение транспорта по улице Солдатова в Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С ноля часов 3 августа по полуночи 11 августа временно прекращается движение всех видов транспорта по ул. Солдатова в Перми (на участке от ул. Яблочкова до ул. Уфимской). Об этом информирует ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края".

По данным ведомства, ограничения вводятся на время строительных работ на тепловой сети в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут», — отметили в центре.

Ранее сообщалось, что в Перми с 21:00 2 августа до 7:00 7 августа автобусные маршруты № 17 и 37 будут следовать в объезд участка ул. Анри Барбюса, который будет перекрыт. Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, эти временные изменения связаны с проведением ремонтных работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.