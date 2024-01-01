Зарина Ситдикова В Перми два автобусных маршрута временно изменят схему движения Это связано с ремонтными работами на пути следования общественного транспорта Поделиться Твитнуть

В Перми с 21:00 2 августа до 7:00 7 августа автобусные маршруты № 17 и № 37 будут следовать в объезд участка ул. Анри Барбюса, который будет перекрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

По данным ведомства, временные изменения связаны с проведением ремонтных работ на улице.

Как уточнили в департаменте транспорта, в сторону центра города автобусы следовать по улицам Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Грачёва, Анри Барбюса, Ивановской и далее по маршруту следования.

В ведомстве также напомнили, что оба автобусных маршрута работают с остановками в любом разрешённом ПДД месте.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в Перми до 23:00 31 июля продлено ограничение движение транспорта по ул. Малой в м/р Новоплоский. Кроме того, до 00:00 1 августа действует запрет на проезд в м/р Новые Водники на участке ул. Сокольской от ул. Юнг Прикамья до ул. Судозаводской.

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