Алёна Бронникова В Перми продлили ограничение движения транспорта по двум улицам Движение на Сокольской и Малой прекращено до конца июля Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

Министерство транспорта Пермского края продлило ограничение движения по двум улицам в Перми. Речь идёт об ул. Сокольской и ул. Малой. Соответствующие распоряжения от 23 июля опубликованы на сайте краевого правительства.

В документе указано, что движение транспорта по ул. Сокольской на участке от ул. Юнг Прикамья до ул. Судозаводской в микрорайоне Новые Водники будет запрещено до 00:00 1 августа. Ограничения связаны с работами, проводимыми ООО ПСК «Ресурсуралстрой», по строительству газопровода среднего давления.

Движение по ул. Малой в микрорайоне Новоплоский будет перекрыто до 23:00 31 июля. ООО СЗ «Альфа-групп» проводит работы по строительству сети водоснабжения на участке в районе дома № 6.

Ранее сообщалось, что движение по данным улицам будет прекращено в 20-х числах июля. Так, ограничения на ул. Сокольской вводились до 24-го числа, а на ул. Малой — до 21-го числа. Тогда же ведомство предупредило о продлении ограничения движения всех видов транспорта по ул. Июльской до 10 сентября 2024 года.

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