К вечеру 2 августа в Прикамье ожидаются очень сильные дожди и крупный град Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», во второй половине дня и вечером 2 августа местами по Пермскому краю ожидаются очень сильные дожди, ливни и крупный град. При этом специалисты не пояснили, где именно в регионе вероятно ухудшение погодных условий.

Согласно картам осадков, дожди вероятнее всего на севере и востоке региона. В северных территориях, а также в Кудымкаре, Губахе, Кизеле дожди уже начались. А в Перми, например, осадков в ближайшие часы не прогнозируется.

Во время непогоды жителей просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

При грозе рекомендуется воздержаться от прогулок и поездок, необходимо покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.

При граде, если вы находитесь в автомобиле, необходимо держаться дальше от стекол, желательно развернуться к ним спиной и прикрыть глаза руками или одеждой. Если град застал в помещении, то нужно держаться как можно дальше от окон и не выходить из дома. Запрещается пользоваться электроприборами, та как град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

Если вы или кто-то рядом пострадал от воздействия крупных градин, необходимо срочно связаться со службой спасения, при этом указать примерный размер градин.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.





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