Здание бывшего кинотеатра «Искра» в Перми может пойти под снос Оно было построено в 1971 году по типовому проекту Поделиться Твитнуть

В рамках комплексного развития микрорайона Городские горки здание бывшего кинотеатра «Искра» в Перми, которое выкупили владельцы застройщика Nova, может пойти под снос. О такой возможности девелопер сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания планирует проект КРТ со строительством жилья, социальных, образовательных и спортивных объектов, и старое здание кинотеатра может не укладываться в концепцию.

Предварительно, в рамках комплексного развития Городских горок на площадке предполагается реконструкция в новый спорткомплекс стадиона «Трудовые резервы», возведение детского сада, строительство 17 секций жилья, новой улично-дорожной сети и коммуникаций, благоустройство территории.

Напомним, кинотеатр «Искра» был построен по типовому проекту в 1971 году. В 90-х кинотеатр прекратил функционировать. В 2003 году здание продали, позже в нём располагался дисконт-центр. В 2014 году строение реконструировали. Сейчас здесь располагается магазин одежды и обуви.





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