В Прикамье задержан подозреваемый в хищении топлива из нефтепровода Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Чайковскому городскому округу задержали местного жителя, подозреваемого в краже топлива из трубопровода, принадлежащего одной из нефтяных компаний.

По предварительным данным, 56-летний мужчина сделал несанкционированную врезку в магистральной трубе нефтепровода, который пролегал в лесной зоне недалеко от его места жительства. На протяжении нескольких месяцев мужчина вывозил украденное топливо на своём личном автомобиле, распоряжаясь им по своему усмотрению.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту хищений и повреждения трубопровода, что могло привести к сбоям в его функционировании.

Подозреваемый признал свою вину и выразил раскаяние. На период следствия ему установлена мера пресечения в виде подписки о невыезде.









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