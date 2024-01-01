Подведены промежуточные итоги работы фракций «Единой России» в краевом парламенте и гордуме Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На заседании президиума Регионального политического совета «Единой России», которое прошло 31 июля, были утверждены промежуточные итоги работы депутатских объединений в Законодательном Собрании Прикамья и Пермской городской думе.

Согласно отчёту о деятельности фракции «Единой России» в Заксобрании за истекшее полугодие состоялось семь собраний фракции, на которых было рассмотрено 48 вопросов. Членами фракции были инициированы 52 законодательных инициативы.

В своей работе члены фракции руководствовались пунктами Народной программы «Единой России». Приоритетными направлениями были и остаются поддержка участников СВО и членов их семей, повышение качества жизни жителей Пермского края, устойчивое и поступательное развитие региона.

Члены фракции единогласно утвердили Стратегию социально-экономического развития Прикамья до 2035 года, поддержали введение семейной налоговой выплаты и прогрессивной шкалы налогообложения, законодательную инициативу губернатора края о налоговой преференции (освобождении от уплаты транспортного налога) для участников СВО.

Согласно представленному отчёту о деятельности фракции «Единой России» в Пермской городской думе за отчётный период состоялось семь собраний фракции, рассмотрен 21 вопрос.

Членами фракции были рассмотрены отчеты по партпроектам «Женское движение Единой России», «Школа грамотного потребителя», «Детский спорт», «Цифровая Россия», «Крепкая семья».

Два собрания фракции состоялись в выездном формате. Первое – в преддверии выборов президента РФ на площадке Штаба общественной поддержки Пермского края. В рамках второго члены фракции оценили результаты реконструкции здания легкоатлетического манежа «Спартак».

Информация о работе фракций «Единой России» в представительных органах края и города Перми была принята членами президиума к сведению, отчёты депутатских объединений были утверждены.

Два вопроса повестки заседания касались приостановления полномочий секретарей местных отделений партии. На основании личных заявлений были приостановлены полномочия секретаря местного отделения Ленинского района города Перми Александра Русанова и секретаря местного отделения Свердловского района города Перми Александра Филиппова.

Исполнять полномочия секретаря местного отделения Ленинского района назначена начальник отдела образования Ленинского района города Перми Анна Погудина, Свердловского района – депутат Пермской городской думы Алексей Раев.

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