Основным учредителем оператора двух пермских ТЦ «Колизей» стала Марина Медведева Ранее основная доля в капитале ДЦ «Колизей» была у ООО «Сода-хлорат» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Финансовый директор группы компаний «РИАЛ», Марина Медведева стала ключевым учредителем «Делового центра "Колизей», который управляет двумя торгово-развлекательными комплексами в Перми — «Колизей» и «Колизей Синема». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно «СПАРК-Интерфакс», 31 июля Медведева получила 93,93% долей в уставном капитале ДЦ «Колизей». Остальные 6,07% с конца 2022 года принадлежат холдинговой компании «Юникор», учредителем которой также является Медведева. Ранее основная доля в капитале ДЦ «Колизей» была у другого предприятия холдинга «РИАЛ» — ООО «Сода-хлорат», которое недавно было передано федеральной компании «Росхим».

Марина Медведева не стала комментировать причины своего участия в ДЦ «Колизей».

ТРК «Колизей Атриум» и «Колизей Синема» находятся под контролем пермского предпринимателя и депутата Юрия Борисовца. ООО "ДЦ «Колизей» зарегистрировано в 2014 году и управляется Медведевой, его уставный капитал равен 1,4 млрд руб. ООО также связано с «Пермь-констракшн», занимающимся управлением недвижимостью.

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