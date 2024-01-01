Число пострадавших от укусов клещей в Прикамье превысило 25 тысяч человек Почти половина снятых клещей оказалась инфицирована боррелиозом Поделиться Твитнуть

С начала сезона к 1 августа 2024 года в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратились 25 296 человек. Это на 551 пострадавшего больше, чем было зарегистрировано на конец прошлой недели. Среди обратившихся за помощью — детей 4284. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей занимают Добрянский, Ильинский, Карагайский, Пермский, Очёрский, Краснокамский округа.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 47,1% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,6% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,8% клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

В Роспотребнадзоре напомнили, что ежегодно показатели заболеваемости в Пермском крае превышают показатели РФ по клещевому энцефалиту и болезни Лайма.

В ведомстве советуют: если клещ присосался, его необходимо снять в медицинской организации с помощью специалиста либо самостоятельно. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию. Со списком лабораторий, которые проводят исследования клещей, можно ознакомиться здесь.





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