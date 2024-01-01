В Перми перестали ходить трамваи маршрута №5 по новому участку на улице Революции Ранее они курсировали на этом участке в связи с ремонтом путей на Борчанинова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 августа по новому участку улицы Революции — от Куйбышева до Сибирской — перестали ездить трамваи. На этом участке ранее курсировал временно созданный трамвайны маршрут №5, но после того, как были отремонтированы пути на ул.Борчанинова в центре города, он вернулся с прежней схеме движения, сообщает «Рифей».

Новый участок путей на улице Революции был построен в 2021 году. Ранее по ней ходил маршрут № 11, однако пока он не работает из-за ремонтных работ на улице Карпинского.

Напомним, с 1 августа возобновилось движение трамваев по ул. Борчанинова на участке от ул. Пушкина до ул. Петропавловской. Сначала там были запущены трамваи маршрута №5, а трамваи маршрута №12 вернутся после окончания работ на ул. Карпинского.

После открытия движения на ул. Борчанинова будут продолжаться и другие работы, в том числе переустройство контактной сети, установка остановочных павильонов, укладка плит, благоустройство и пр. Кроме того, трамвайные пути дополнительно обособят бордюрным камнем, как на улицах Ленина, Горького, Уральской и Крупской.

Как ранее писал «Новый компаньон», масштабную работу по модернизации трамвайного хозяйства в городе с 2023 года проводит ООО «Мовиста Регионы Пермь». Уже проведена реконструкция трамвайных путей на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, продолжаются работы на участках ул. Мира и ул. Дзержинского.

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