В полиции Прикамья рассказали подробности смертельного ДТП под Краснокамском В аварии погиб водитель иномарки Поделиться Твитнуть

Скришот видео ТГ-канала "Госавтоинспекция Прикамья"

В Госавтоинспекции Прикамья официально прокомментировали смертельную аварию, которая произошла днём 1 августа на объездной автодороге в Краснокамском городском округе.

По данным ведомства, предварительно установлено, что около 16:25 на 460 км автодороги Подъезд к Перми от «М-7 Волга» водитель автомобиля «Опель Антара» 1970 г.р. по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Это привело к столкновению со встречным автомобилем «Вольво», за рулём которого был водитель 1985 г.р.

В результате аварии водитель «Опеля» скончался на месте происшествия, а пассажирку данного транспортного средства доставили в медучреждение.

Скришот видео ТГ-канала "Госавтоинспекция Прикамья"

Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку и уточняет все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», на фотографиях, которые разместили местные телеграм-каналы, виден расплющенный легковой автомобиль — его передняя часть полностью повреждена. Также из этой машины видна голова погибшего мужчины.

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