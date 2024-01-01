В Прикамье в жёстком ДТП под Краснокамском погиб водитель легкового автомобиля Пассажирку госпитализировали Поделиться Твитнуть

Сегодня днём на Краснокамской объездной дороге произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Первым жёстком ДТП сообщил ТГ-канал «ЧП Пермь».

На опубликованных фотографиях виден расплющенный легковой автомобиль — его передняя часть полностью повреждена всмятку.

На опубликованных фото из остатков машины, которая стала грудой металла, видна голова мужчины, который погиб на месте аварии. Рядом с разбитым автомобилем находится фура с незначительными повреждениями.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, в результате ДТП скончался один мужчина.

«Ещё одна пострадавшая госпитализируется силами скорой медицинской помощи в больницу», — отметили в ведомстве.

В минздраве не уточнили, в какое именно лечебное учреждение увезли женщину, сославшись на персональные данные.

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