В Прикамье в жёстком ДТП под Краснокамском погиб водитель легкового автомобиля
Пассажирку госпитализировали
Сегодня днём на Краснокамской объездной дороге произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Первым жёстком ДТП сообщил ТГ-канал «ЧП Пермь».
На опубликованных фотографиях виден расплющенный легковой автомобиль — его передняя часть полностью повреждена всмятку.
На опубликованных фото из остатков машины, которая стала грудой металла, видна голова мужчины, который погиб на месте аварии. Рядом с разбитым автомобилем находится фура с незначительными повреждениями.
Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, в результате ДТП скончался один мужчина.
«Ещё одна пострадавшая госпитализируется силами скорой медицинской помощи в больницу», — отметили в ведомстве.
В минздраве не уточнили, в какое именно лечебное учреждение увезли женщину, сославшись на персональные данные.
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