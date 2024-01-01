Суд в Перми принял решение заблокировать сайты по продаже электросчётчиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский районный суд Перми принял решение о блокировке интернет-ресурсов, на которых продавались устройства, способствующие безучётному потреблению электричества.

Как пояснили в пресс-службе судебной инстанции, на платформах таких как Авито и Вконтакте предлагались потребителям счётчики, которые подстегивали пользователей к нарушению законов, также рекламировались услуги по перепрограммированию счётчиков и манипуляциям с их работой. В результате выявленных правонарушений специалисты ПАО «Россети Урал» обратились к контролирующим органам с просьбой проверить соблюдение законодательства в сфере защиты информации. По иску прокурора о запрете распространения подобной информации в России, районный суд в Перми удовлетворил требования истца. Причём постановление подлежит немедленному выполнению.

Копия решения отправлена в Федеральную службу по надзору в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Пермского края для внесения указанных сайтов в Единый реестр запрещенных ресурсов.





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