Алёна Бронникова Из жизни ушёл воспитанник пермского «Молота» Дмитрий Филимонов Выдающемуся хоккеисту было всего 52 года Поделиться Твитнуть

Федерация хоккея Пермского края

Воспитанник пермского «Молота», бывший игрок сборных СССР и России Дмитрий Филимонов ушёл из жизни в 52 года. О его смерти стало известно 1 августа.

«Не стало мастера спорта СССР, воспитанника Пермского "Молота", выдающегося хоккеиста и отличного человека Дмитрия Филимонова. От лица хоккейной общественности региона выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Олеговича», — сообщили в Федерации хоккея Пермского края.

Профессиональная карьера Дмитрия Филимонова начиналась в пермском хоккейном клубе «Молот», откуда он перешёл в «Динамо», затем был приглашён в НХЛ, в 1991 году выбран в третьем раунде под общим 49-м номером «Виннипег Джетс». Он неоднократно привлекался в состав сборной СССР, в 1989 году стал чемпионом Европы в составе юниорской сборной, в 1991-м принял участие в Кубке Канады в составе основной сборной страны. Карьеру Дмитрий Филимонов завершил в составе «Молота» в 2006 году.

Как пишет ВЕТТА, пока место и дата прощания с выдающимся хоккеистом неизвестны. Федерация хоккея сообщит об этом позже.

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