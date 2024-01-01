Начальником департамента общественной безопасности Перми стал Константин Кузьменко Он начал исполнять новые обязанности с 1 августа Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Осинского округа

С 1 августа к исполнению обязанностей приступил начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Константин Кузьменко. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Константин Игоревич Кузьменко родился в 1980 году. Он является выпускником Пермской кадетской школы №1 имени генералиссимуса А.В. Суворова. После окончания кадетской школы он продолжил своё образование в Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации и более двух десятилетий служил в оперативно-розыскных подразделениях ГУ МВД России по Пермскому краю.

На данный момент он имеет звание подполковника полиции в отставке и удостоен медалей «За отличие в службе» всех степеней.

С июня 2024 года Константин Игоревич занимал пост заместителя начальника департамента общественной безопасности администрации Перми.

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