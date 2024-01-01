В Перми зарегистрировано 93 случая отравления алкоголем Половина из них закончилась летальным исходом Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

С начала 2024 года в Перми было зафиксировано 93 случая отравлений алкоголем и его производными, из которых около половины закончились летальным исходом. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. В сравнении с прошлым годом, количество подобных отравлений уменьшилось почти на 20%.

Наиболее высокие показатели по количеству отравлений наблюдаются в Индустриальном и Дзержинском районах, где зарегистрировано 19 и 17 случаев, соответственно. В большинстве случаев пострадавшими являются безработные мужчины в трудоспособном возрасте. Также в Перми произошло 16 случаев отравлений среди детей младше 14 лет и пять случаев — среди подростков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте числа заболевших корью в Пермском крае. На 23 июля 2024 года в регионе было зарегистрировано и лабораторно подтверждено 125 случаев кори, при этом 55% заболевших — дети.

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