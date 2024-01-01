Прибыль пермских предприятий в январе-мае выросла на 68% Сумма убытков нерентабельных организаций увеличилась до 9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

С января по май 2024 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 206,2 млрд руб. Это выше на 68% показателя АППГ. Исследование было проведено Пермьстатом без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций численностью до 15 человек.

В целом по региону 75,2% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 215,3 млрд руб., что на 64% выше показателя января-мая 2023 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,9% и составила 9,1 млрд руб.

Прибыль предприятий промышленного производства за рассматриваемый период составила 181,3 млрд руб. Среди них доля прибыльных — 72,3%, сумма их прибыли сложилась в объёме 187,4 млрд руб., что выше АППГ на 68,3%.

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