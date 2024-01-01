В России зафиксирован масштабный сбой в работе YouTube Поделиться Твитнуть

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В ночь с 31 июля на 1 августа в России произошёл серьёзный сбой в функционировании видеохостинга YouTube, о чем свидетельствуют данные ресурса Downradar.

Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска начали сообщать о проблемах с доступом к сервису. К утру четверга о сбоях уведомили несколько сотен человек из этих городов.

Напомним, на прошлой неделе депутат Госдумы Александр Хинштейн объявил о планах по замедлению работы YouTube, сначала на 40%, а затем на 70%. Он отметил, что такая мера направлена на побуждение владельцев платформы к выполнению законных требований России. Некоторые политические деятели высказались за полную блокировку этой платформы в стране.

В то же время, эксперты рынка отметили, что российские альтернативные видеосервисы пока не способны предоставить такой же качественный сервис, как YouTube.

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