Алёна Бронникова На покупку квартир жители Перми готовы потратить более 6 млн рублей Большинство готовы взять жильё в ипотеку Поделиться Твитнуть

Пермяки готовы вложить в покупку нового жилья в среднем 6,1 млн руб., при этом 67% для этого могут решиться взять ипотечный кредит. По данным пресс-службы Пермского отделения «Сбербанка», этот показатель оказался средним по стране, за год готовность потратить на покупку жилой недвижимости выросла в России в 1,5 раза.

«Как и большинство россиян, жители Перми чаще присматриваются к новостройкам — 77% из них хотят приобрести новое жильё, 23% ориентируются на вторичный рынок. Оформить ипотечный кредит жители города планируют на 17 лет. Среди опрошенных пермяков ипотеку оформили 16%», — рассказали в компании.

Максимальную сумму в покупку квартиры готовы вложить москвичи — 9,7 млн руб., минимальную — жители Махачкалы (2,7 млн руб.).

В первом полугодии медианная сумма оформленного кредита составила 3,78 млн руб., рост по сравнению с АППГ составил 15%. Средний срок ипотеки — 25 лет, или 303 месяца (+5% к прошлогоднему показателю). На «вторичку» пришлось 46,3% выданных кредитов, на новостройки — 32,4%, на ИЖС — 19%, остальное — 2,3%. В прошлом году доля оформленных кредитов на вторичную недвижимость составляла 68,6%.

Ранее эксперты РИА Новости подсчитали, что за год в Пермском крае значительно выросло количество выданных ипотечных кредитов: за 12 месяцев недвижимость в ипотеку приобрели почти 34 жителя из тысячи. Этот показатель превысил прошлогодний на 17,4%.

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