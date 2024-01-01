Алёна Бронникова Ночью летевший из Москвы в Ижевск самолёт экстренно приземлился в Перми Проводится внутреннее расследование Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Ночью 31 июля самолёт, летевший из московского Домодедово в Ижевск, совершил экстренную посадку в Перми. Как сообщил руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников в своём telegram-канале, накануне вечером на аэродроме в Ижевске произошёл сбой.

«Экипаж рейса ИЗА308 в зоне ожидания принял решение следовать на запасной аэродром Пермь. За восемь минут до посадки рейса погасли и не включались огни кругового обзора взлётно-посадочной полосы, в этой связи посадка в ночное время оказалась невозможна», — написал он.

Аэропорт был закрыт на 3 часа. Проблему определили, провели диагностику системы, повреждение было отремонтировано. Из-за сложившейся ситуации ещё два воздушных судна, направлявшиеся в Ижевск, были перенаправлены на запасные аэродромы. После восстановления работоспособности светосигнальной системы все рейсы были благополучно завершены в Ижевске.

В настоящий момент проводится внутреннее расследование для выявления причин и недопущения повторения подобных ситуаций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.