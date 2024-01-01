Зарина Ситдикова В Перми вновь пройдёт краевой конкурс профмастерства среди строителей Впервые соревнования состоялись в прошлом году Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми 3 августа пройдёт II Региональный конкурс профессионального мастерства среди строителей «НАСТРОЙ». Об этом «Новому компаньону» сообщили в минстрое Пермского края.

Как и в прошлом году, соревнования среди мастеров строительных профессий будут приурочены к отраслевому празднику.

Конкурс будет состоять из практических заданий. Лучших представителей отрасли выберут в таких профессиональных направлениях, как монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур, каменщик и сварщик.

Впервые участники будут соревноваться в командном виде – свои умения продемонстрируют специалисты службы заказчика. В этой номинации нужно будет продемонстрировать знания пожарной безопасности и охраны труда, показать навыки работы с проектной и исполнительской документацией, а также проверить качество выполненных строительных работ.

По данным регионального минстроя, в этом году в конкурсе примут участие более 20 строительных компаний Прикамья. Практическую подготовку и квалификацию, уровень владения современными строительными технологиями продемонстрируют 70 мастеров своего дела. Вместе с опытными работниками за победу поборются и начинающие строители из студенческих отрядов.

Местом соревнований станет площадка возле ТРЦ «Планета» на шоссе Космонавтов.

Как отметили в краевом минстрое, развитие и повышение квалификации остаются основными приоритетами для отрасли.

«Строительная отрасль была и остаётся важной составляющей экономики региона, и главные «двигатели» в ней – люди. Именно для них, а также для всех жителей Пермского края и гостей краевой столицы в преддверии профессионального праздника предлагаем строителям региона сразиться на конкурсе профмастерства, который пройдёт в атмосфере большой праздничной программы», – подчеркнули организаторы. конкурса

В прошлом году «Новый компаньон» побывал на первом конкурсе профессионального мастерства «НАСТРОЙ». В нём приняли участие 28 строителей-специалистов, которые трудятся на 12 предприятиях Пермского края.

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