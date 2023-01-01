Зарина Ситдикова Виртуозы строительных дел В Перми прошёл первый конкурс профессионального мастерства среди строителей «НАСТРОЙ-2023» Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Громкая музыка у стен строящегося комплекса новой краевой инфекционной больницы. До открытия одного из крупнейших и знаковых объектов Пермского края остаются считанные месяцы. А пока звонкие песни звучат здесь в честь участников первого регионального конкурса профмастерства среди строителей «НАСТРОЙ-2023».

Рабочие площадки для профессионалов своего дела организованы прямо на будущей парковке медучреждения. В течение нескольких часов под знойным солнцем 30 сотрудникам 12 компаний Прикамья необходимо будет выполнить сложные задания, приготовленные для них организаторами состязаний.

Материалы и инструмент, с которыми предстоит работать, хорошо знакомы каждому – это всё, чем ежедневно трудятся участники конкурса. Им нужно просто сделать то, что они умеют, и постараться при этом продемонстрировать все свои навыки и способности. Но в условиях серьёзной конкуренции сделать это совсем непросто.

Ободряющие слова в адрес мастеров звучат от министра строительства Пермского края Артёма Габдрахманова:

«Здесь собрались лучшие представители строительных компаний. Рад приветствовать всех на первом конкурсе. Пусть он пройдёт в дружественной атмосфере. А мы сделаем всё возможное, чтобы эти соревнования стали ежегодными. В наших планах – нарастить количество компетенций и собрать ещё большее число участников».

Иван Петров

По его словам, конкурс «НАСТРОЙ» – инициатива регионального минстроя, поддержанная ассоциацией «Пермские строители». Его основная задача – привлечь внимание к отраслевым профессиям.

«Строительный сектор Пермского края переживает бурный рост. Большое количество объектов сейчас находится в процессе возведения: жилых, социальных, производственных. Строительные кадры – тот источник прогресса, который мы активно пытаемся восполнять. Спасибо за тот пример, который вы подаёте молодым. Мы очень на вас рассчитываем. А сегодня желаю вам настроиться на успех!» – говорит министр.

Главе минстроя вторит исполнительный директор ассоциации «Пермские строители» Борис Николаев.

«Для нас, застройщиков, вопрос кадров всегда в приоритете. Ведь что бы мы не задумали – делаете вы своими руками. Мы дали нашему конкурсу символичное и очень правильное название. Ведь без положительного настроя, без хороших эмоций трудно добиться максимального результата», – добавляет Борис Николаев.

Иван Петров

После приветственных речей с регламентом соревнований собравшихся знакомит Юрий Сахарников, исполняющий обязанности генерального директора саморегулируемой организации Союза строителей «Западуралстрой». Все участники распределены по четырём номинациям: «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший штукатур», «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик». На выполнение задания в каждой компетенции отведено строгое количество времени – от 1,5 до 2,5 часов.

Иван Петров

За несколько минут до старта соревнований волнение охватывает даже самых опытных мастеров. Штукатур-маляр Марина Помыткина из компании «СтройПром» за 30 лет работы освоила все тонкости профессии, однако в конкурсе по профмастерству ей никогда до сих пор участвовать не приходилось.

«Немного нервничаю, – признаётся она. – Но настрой победный! Хочется занять первое место, но буду рада войти в тройку призёров. В историю мы в любом случае уже попали, потому что принимаем участие в первом конкурсе».

Иван Петров

С улыбкой к предстоящей борьбе относится студент Пермского строительного колледжа Андрей Ремянников. За его плечами большой соревновательный опыт. Ему уже довелось попробовать свои силы на чемпионате Worldskills Russia и в турнире «Профессионалы 2023».

«Перед соревнованиями готовился в мастерских колледжа. Параллельно работаю на предприятии «ЖБК-Строй», тружусь на площадке инфекционной больницы, поэтому сегодня чувствую себя уверенно», – делится Андрей.

Иван Петров

За короткое время участники конкурса «НАСТРОЙ» продемонстрировали практическую подготовку, профессиональные навыки, умение применять современные строительных технологии, инструменты, материалы. Итоги соревнований подведут 9 августа, накануне отраслевого праздника. В этот день на сцене Органного зала озвучат имена 12 победителей и призёров.

Иван Петров

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