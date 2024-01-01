Пермский край сохранил позиции в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства Прикамье находится на 34 месте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики hh.ru опубликовали рейтинг регионов России по возможностям трудоустройства на третий квартал 2024 года. Пермский край удержал свои позиции и вновь занял 34-е место, набрав 72,8 балла, что немного выше предыдущего квартала, где этот показатель составлял 72,15 балла.

В Пермском крае на одну открывшуюся вакансию сейчас приходятся 3 резюме, это немного меньше, чем было в три предыдущих месяца (3,3). Средняя предлагаемая зарплата составляет 58 тыс. руб. (увеличение на 3100 руб. по сравнению со вторым кварталом). Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 15 497 руб. Большинство соискателей, а именно 81,7%, указывают в своих резюме, что не готовы к переезду (в прошлом было 80%).

Первое место в рейтинге по возможностям трудоустройства заняла Амурская область с 77,95 балла. Она предлагает множество вакансий с низкой конкуренцией и хорошими зарплатами на фоне невысокой стоимости жизни, как подчеркнула Наталья Данина, главный эксперт hh.ru. Наибольшее снижение позиций зафиксировано у Ненецкого АО, опустившегося с 42 на 70 место, в то время как Республика Бурятия улучшила свое положение значительно, поднявшись с 39 на 9 место.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.