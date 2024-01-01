Алёна Бронникова Количество выявленных фальшивых банкнот в Прикамье снизилось наполовину За первое полугодие банки изъяли 13 поддельных российских денежных знаков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первой половине 2024 года банки на территории Пермского края изъяли из обращения 13 российских банкнот с признаками подделки на общую сумму 44 тыс. руб. Как сообщает Центробанк, количество выявленных фальшивых денежных знаков и сумма уменьшились почти в два раза по сравнению с АППГ.

Больше всего подделок выявлено среди банкнот номиналом 5 тыс. руб. Их из оборота изъяли семь штук, а годом ранее — 14. Также были обнаружены по три фальшивых купюры в 2 и 1 тыс. руб. и фальшивая банкнота номиналом 100 долл. США (год назад были выявлены две).

«Наибольшее количество подделок попадает в денежное обращение через сферу торговли. Чтобы снизить остроту этой проблемы, Банк России с этого года возобновил бесплатное дистанционное обучение работников торговли по вопросам определения подлинности и платежёспособности банкнот», — прокомментировал управляющий краевым отделением ЦБ Алексей Моночков.

Список признаков подлинности всех видов банкнот можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Как ранее писал «Новый компаньон», за прошлый год в банковской системе Пермского края были обнаружены 54 поддельные банкноты, что оказалось почти в два раза меньше, чем в 2022 году. Среди пятитысячных купюр было обнаружено 32 фальшивых, ещё 20 — в банкнотах номиналом 1 тыс. руб., две — в 100 руб. и три — в 100 долл. США.

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