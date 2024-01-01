Максим Артамонов В Пермском крае почти вдвое уменьшилось количество поддельных банкнот Чаще всего фальшивомонетчики подделывали пятитысячные купюры Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Центробанка

В прошлом году в банковской системе Пермского края были обнаружены 54 поддельные банкноты — почти в два раза меньше, чем годом ранее. В 2022 году из оборота были изъяты 92 таких банкноты.

Больше всего подделок, как и раньше, оказалось среди 5-тысячных купюр — 32 банкноты. Ещё 20 фальшивок было обнаружено в купюрах номиналом 1 тыс. руб. и две — 100 руб.

Также выявлены три поддельные банкноты номиналом 100 долларов США (в четыре раза меньше, чем в 2022 году).

Как рассказал управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, в последние годы тенденция к снижению уровня поддельных банкнот наблюдается как Прикамье, так и по стране в целом. В частности, на каждый миллион банкнот, которые находились в обращении, в прошлом году пришлось по две фальшивки, а в 2022 году — по четыре.

Кроме того, по словам Моночкова, идёт сокращение объём экономического ущерба. Например, в 2023 году по сравнению с предыдущим он снизился почти в два раза.

В целом в прошлом году в банковской системе России было обнаружено 12,4 тыс. поддельных банкнот и монет.

Какие признаки подлинности есть у банкнот всех номиналов и модификаций, можно узнать на сайте ЦБ и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Как ранее писал «Новый компаньон», в третьем квартале 2023 года в Пермском крае было выявлено 13 поддельных банкнот на сумму 41 тыс. руб. В банковском секторе было обнаружено семь поддельных 5-тысячных купюр и шесть банкнот номиналом 1 тыс. руб.

Сокращение незаконного оборота денежных знаков в Банке России связывают с улучшением защитного комплекса банкнот, поэтому фальшивомонетчикам становится сложнее подделывать купюры. Кроме этого, покупатели и кассиры стали внимательнее проверять подлинность купюр.

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