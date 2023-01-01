Максим Артамонов В этом году в Прикамье снизилось количество выявленных фальшивых банкнот Всего было обнаружено 13 поддельных купюр и ни одной иностранной Поделиться Твитнуть

В третьем квартале этого года в Пермском крае было выявлено 13 поддельных банкнот на сумму 41 тыс. руб. В банковском секторе было обнаружено семь поддельных пятитысячных купюр и шесть банкнот номиналом 1000 руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Уральского ГУ Банка России.

В отличие от прошлого года, фальшивых банкнот образца 2017 года номиналами 200 и 2000 рублей, как и подделок более низких номиналов, не выявлялось. Кроме того, не было обнаружено ни одной поддельной купюры иностранных государств.

По словам управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, согласно данным статистики, количество фальшивых денег в обороте в Прикамье, как и в целом по России, постоянно снижается. В частности, в третьем квартале 2022 года в Пермском крае обнаружено в два раза меньше поддельных банкнот, чем за аналогичный период 2021 года. В целом за два года число выявленных фальшивых купюр сократилось в четыре раза, а экономический ущерб от поддельных банкнот уменьшился в пять раз.

В Банке России связывают сокращение незаконного оборота денежных знаков с улучшением защитного комплекса банкнот, и поэтому фальшивомонетчикам становится сложнее подделывать купюры. Также в банке отмечают, что покупатели и кассиры стали внимательнее проверять подлинность купюр.

Список признаков подлинности всех видов банкнот можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

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