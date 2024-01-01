В Пермском крае могут быть биологические дети создателя Telegram Поделиться Твитнуть

Павел Дуров / фото: computerra.ru

В Пермском крае могут проживать дети, появившиеся на свет от биоматериала создателя Telegram Павла Дурова, сообщает телеграм-канал Mash.

30 июля Дуров разместил сообщение на своём англоязычном канале, в котором указал, что у него может быть до 100 биологических детей, рождённых в 12 странах.

Предприниматель рассказал, что 15 лет назад он сдал свой биоматериал, чтобы помочь другу стать родителем. Позже в клинике ему сообщили о высоком качестве его материала и предложили сдать его в банк спермы, чтобы помочь большему числу бездетных пар.

Как сообщает Mash, после этого заявления значительно возросло число мужчин, желающих сдать семя в банк, — на 980%. Также увеличилось количество людей, желающих воспользоваться биоматериалом Дурова.

По информации издания, наибольшая концентрация предполагаемых биологических детей Дурова в России может выявляться в пяти регионах, среди которых Пермский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и Ленинградская область.

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