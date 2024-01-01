Директором пермского «Горсвета» назначен Эдуард Илларионов Ранее он работал в «Пермэнерго» Поделиться Твитнуть

фото: МРСК Урала

Руководителем пермского МБУ «Горсвет» назначен Эдуард Илларионов. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения. Ранее «Горсвет» возглавлял Андрей Углов.

Эдуард Илларионов родился в Кизеле, трудовой путь в энергетике начал мастером службы ЛЭП. Позже работал на Пермском предприятии филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Урала», в Региональном центре технической инспекции Урала.

В 2006 году был назначен главным инженером Березниковских электрических сетей «Пермэнерго». В 2008 году стал заместителем главного инженера по оперативно-технологическому управлению Пермских городских электрических сетей. С начала 2011 года работал заместителем главного инженера по эксплуатации филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго».

С декабря 2016 года работал заместителем директора — главным инженером «Пермэнерго». В декабре 2019 года Эдуард Илларионов стал директором Пермского филиала МРСК «Урала» — «Пермэнерго», через три года покинул пост и стал советником руководителя филиала.

МБУ «Горсвет» отвечает за уличное освещение Перми, текущее содержание сетей, ремонт и устранение аварий.

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