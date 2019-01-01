Дмитрий Енцов журналист Директором «Пермэнерго» стал главный инженер Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: МРСК «Урала»

Директором Пермского филиала МРСК «Урала» — «Пермэнерго» назначен Эдуард Илларионов, который ранее занимал должность главного инженера.

Эдуард Илларионов родился в Кизеле, путь в энергетике начал мастером службы ЛЭП. Позже работал на Пермском предприятии филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Урала», в Региональном центре технической инспекции Урала.

В 2006 году был назначен главным инженером Березниковских электрических сетей «Пермэнерго». В 2008 году стал заместителем главного инженера по оперативно-технологическому управлению Пермских городских электрических сетей. С начала 2011 года работал заместителем главного инженера по эксплуатации филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго».

С декабря 2016 года работал заместителем директора — главным инженером «Пермэнерго».