Зарина Ситдикова В Перми перед судом предстанут похитившие у жителей более 40 млн рублей лжеюристы Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении всех членов преступной группы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинский районный суд Перми направлены материалы уголовного дела о хищении свыше 40 млн руб. у клиентов юридической фирмы. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

По версии следствия, весной 2019 года адвокат со своим приятелем организовали преступную группу. В неё вошли не менее 20 человек. Все они были вовлечены в мошенническую схему по выманиванию денег у граждан под видом оказания юридической помощи. Для этого была создана фирма ООО «Визитор».

Представляясь опытными юристами, аферисты приглашали жителей на первичные бесплатные консультации по вопросам перерасчёта пенсии, признания физического лица банкротом и пр. В ходе общения они обещали помочь в решении проблемы. Затем с клиентами заключали договор об оказании платных юридических услуг. В основном люди оплачивали их за счёт кредитов. При этом делать что-либо злоумышленники не планировали, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.

Как уточняет следствие, по этой схеме у 479 граждан было похищено свыше 40 млн руб.

Уголовное дело в суде будет рассматриваться по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее обвинения в совершении данного преступления были предъявлены организаторам преступной группы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.