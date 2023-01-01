Максим Артамонов В Перми будут судить мошенников-юристов из фирмы «Визитор» Они похитили больше 40 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения в отношении двух мужчин, которым инкриминируют мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установило следствие, в мае 2019 года адвокат и его знакомый создали преступную группу, чтобы похищать у людей деньги под видом оказания юридической помощи. Для этого соучастники вовлекли в свою деятельность 18 человек и зарегистрировали ООО «Визитор».

Злоумышленники, представляясь опытными юристами, приглашали своих клиентов на бесплатные консультации в арендованные офисы в бизнес-центрах Перми. Там клиентов консультировали по вопросам перерасчёта пенсии, либо признания физлица банкротом. Обратившимся гражданам гарантировали положительный результат в решении вопроса.

После этого введённые в заблуждение клиенты заключали с организацией договор платных юридических услуг, средняя цена которого — около 50 тыс. руб. Услуги оплачивались с помощью заключения кредитных договоров. Взятые на себя обязательства злоумышленники не исполняли, а полученные деньги использовали на свои нужды.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 40 млн руб., а пострадавшими признаны 474 человек.

Уголовные дела будут рассматриваться в Ленинском районном суде Перми.

В отношении четверых участников организованной группы ранее были вынесены обвинительные приговоры. Сейчас продолжается расследование по уголовному делу в отношении ещё 14 обвиняемых.

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