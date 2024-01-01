Зарина Ситдикова Вблизи Перми очевидцы засняли похожий на смерч воздушный вихрь Торнадо был замечен над селом Фролы Поделиться Твитнуть

Утром 30 июля очевидцы сняли у с. Фролы Пермского муниципального округа воздушный вихрь под облаками, похожий на смерч. Видеозапись атмосферного явления опубликована в группе «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте.

Впечатляющие кадры были сняты во время движения по Восточному обходу. Водитель ехал со стороны д. Паздерино по направлению к федеральной трассе Р-243 «Пермь—Екатеринбург».

Воздушный вихрь в виде изогнутого рукава расположен под грозовым облаком. Однако земли он не касается.

Ранее в ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждали об ухудшении погоды в регионе. В ведомстве сообщили о пасмурной погоде и вероятности возникновения туманов на этой неделе. При этом завтра, 31 июля, по данным министерства, в Прикамье ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и порывы ветра до 15-20 м/с. Жителям рекомендовали по возможности воздержаться от прогулок и поездок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.