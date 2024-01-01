В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Прикамье Днём ожидается гроза Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Утром в отдельных районах Прикамья ожидается туман и пасмурная погода, а днём прогнозируется гроза. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ночь на 29 июля температура воздуха понизилась до +10...+2 градусов по Цельсию. Ожидается, что днем воздух прогреется до +17...+19.

В МЧС по региону в связи с неблагоприятными погодными советуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укреплённых конструкций. Всем автомобилистам рекомендуют избегать парковку личного автотранспорта рядом с этими объектами.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а иакже избегать резких маневров и торможений.

Отметим, ухудшение погоды и похолодание началось в конце прошлой недели. Все выходные в Прикамье идут шли дожди.

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