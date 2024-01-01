Проект перевооружения производства двигателя РД-191 в Перми прошёл госэкспертизу Объект должны ввести в эксплуатацию до конца 2024 года Поделиться Твитнуть

Пермское АО «Протон-ПМ» (входит в состав АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») получило положительное заключение Главгосэкспертизы России для своего инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего производства двигателя РД-191». Это означает, что предприятие утвердило современные планировочные и технологические решения, которые будут реализованы в новом здании корпуса №82 в микрорайоне Новые Ляды. где планируется создать комплекс электрохимических покрытий, а также механообрабатывающий и механосборочный цеха для окончательной сборки ракетных двигателей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов отметил, что в процессе реконструкции были улучшены методы организации нового производства, реализованы меры импортозамещения и повышения эффективности оборудования, а также оптимизировано расположение станков. Получение положительного заключения создало условия для завершения строительных работ установки технологического оборудования в намеченные сроки и ввода объекта в эксплуатацию до конца 2024 года.

Сейчас в корпусе завершаются пусконаладочные работы автоматизированного склада для инструментов, поступила мебель для сборки агрегатов ракетных двигателей, а также начата настройка вакуумно-термических печей. Подготавливаются также установки для гидроиспытаний и высокотемпературных газовых испытаний.

Справка:

АО «Протон-ПМ» специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей и является координатором программы развития кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»». Проект реализуется в рамках соглашения между правительством Пермского края и ГК «Роскосмос».

АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — разработчик и производитель жидкостных ракетных двигателей первой ступени. В настоящий момент является головным предприятием создаваемой интегрированной структуры ракетного двигателестроения, в которую включены ведущие российские разработчики и производители двигателей для ракет, разгонных блоков и космических аппаратов (КБХА, Воронежский механический завод, КБХМ им. Исаева, «Протон-ПМ», НИИМаш, ОКБ «Факел»).

"Роскосмос" — государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для комплексной реформы ракетно-космической отрасли России.

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