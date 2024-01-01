День ВДВ в Перми отметят без шествия 2 августа состоится только митинг и концерт Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В Перми 2 августа, в День Воздушно-десантных войск, пройдёт митинг с возложением цветов и праздничный концерт, посвящённый 94-й годовщине создания ВДВ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Как уточнили в городском управлении по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, организаторами принято решение в 2024 году не проводить традиционное шествие десантников от Речного вокзала до монумента с временным перекрытием движения транспорта по ул. Сибирской.

Сбор участников торжественных мероприятий запланирован в 10:00 сразу у памятника Воздушно-десантным войскам «Никто, кроме нас» на бульваре им. Советской Армии. Там же с 11:00 до 13:00 пройдёт митинг. На него приглашены ветераны, родители военнослужащих, погибших в различных войнах, действующие военнослужащие ВДВ и спецназа ГРУ. В рамках мероприятия все желающие смогут помочь бойцам, находящимся в зоне СВО, отправив на фронт оснащение и оборудование.

После митинга в Доме офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59) состоится праздничный концерт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.