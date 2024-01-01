В МЧС предупредили о сильных дождях с градом 31 июля Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, 31 июля местами в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Жителей призвали во время разгула стихии не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям предписано строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, осуществлять движение с учётом состояния дорожного покрытия.

«В период грозы воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице, не прячьтесь под высокими деревьями», — добавили в ведомстве.

Ранее синоптики сообщали, что вся неделя в Прикамье будет очень дождливой. Может выпасть более двух недельных норм осадков.

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