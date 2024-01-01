В августе власти Перми выставят на торги земли под ИЖС и магазины Всего хотят реализовать десять лотов Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

На торги в августе власти Перми выставят десять участков общей площадью 14,1 тыс. кв. м. Как уточнили в городском департаменте земельных отношений, среди лотов — земли под магазины, склады, а также индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Аукционы на право аренды и собственности земельных участков пройдут 1, 8 и 22 августа.

На торгах 1 августа, в частности, предполагается реализовать два участка по ул. Липовой (Орджоникидзевский район), предназначенные для строительства объектов бытового обслуживания и магазинов. Ещё один участок на ул. Промышленной (Индустриальный район) выставлен под размещение склада. На аукционе 22 августа власти хотят найти арендатора на площадку под склады в Кировском районе.

Для индивидуального жилищного строительства предназначены остальные шесть лотов. Участки под возведение частного жилья размещены предусмотрены в Индустриальном, Свердловском, Дзержинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми.

Подробная информация о проведении торгов опубликована в разделе «Торговая площадка» на сайте администрации Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.